Juanma Rodríguez, al más puro estilo David Alaba en El Chiringuito: "¡La silla del campeón de Europa!"

Juanma Rodríguez no estuvo en El Chiringuito la noche de la épica remontada del Real Madrid ante el PSG en el Santiago Bernabéu, pero sí que lo hizo en el programa del día siguiente... y se encargó de hacer notar su presencia.

El tertuliano del programa de Josep Pedrerol entró en el plató imitando a David Alaba en la celebración blanca tras su clasificación para cuartos de final de la Champions League. Silla blanca en mano, Juanma Rodríguez dio rienda suelta a su furor. "¡La silla del campeón de Europa!", gritaba sin parar. Ya una vez sentado, el colaborador mandó un palo al PSG. "Esto no se compra con petrodólares, Josep", le decía al presentador.

En el mismo programa, Óscar Pereiro y el Lobo Carrasco se engancharon en una discusión bastante acalorada. "Te voy a regalar un Monopoli para que sepas el valor de los edificios y de las casitas de playa. Trece Champions valen muchísimo más que 40 títulos, Lobo", comenzaba Pereiro la bronca. "¿De qué le vale a Messi meter el año pasado 40 goles o 50 goles si no gana la Champions?".

La respuesta del Lobo Carrasco no se hizo esperar. "Pero vamos a ver... Que no sois el ombligo del mundo. Que hay muchas más cosas además de la Champions", rebatió. "¿Tú qué prefieres, Tour, Giro o Vuelta a España?", preguntó el tertuliano. Cuando el exciclista le contestó que prefería ganar el Tour de Francia, su respuesta fue envenenada. "Gracias por el elogio que has hecho a la Vuelta a España". Una frase celebrada por el resto de colaboradores y el propio Pedrerol.