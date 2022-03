El Chiringuito no defrauda tras la remontada del Real Madrid: Roncero se emociona, Edu Aguirre festeja y Buyo pone en su sitio a Soria

La épica del Real Madrid ante el PSG con la que los blancos se clasificaron para los cuartos de final de la Champions League tras remontar en el Santiago Bernabéu hizo que aflorasen los sentimientos en El Chiringuito. Desde roncero a Edu Aguirre, pasando por un Paco Buyo abroncando a Cristobal Soria.

Como no podía ser menos, Tomás Roncero se dejó llevar por la situación. El madridista por excelencia de El Chiringuito, emocionado y al borde de las lágrimas, aludió a la historia del Real Madrid. "El Chiringuito merece la pena que exista para noches como ésta", entró diciendo el tertuliano en el plató. "Si no existiera este equipo no tendría nada sentido". Una vez en su asiento, Roncero lanzo su discurso más blanco. "Lo de la segunda parte va a quedar ara la memoria de los más jóvenes. Los más viejos ya lo habíamos vivido", explicaba. "La historia la tiene el Real Madrid escrita desde hace muchos años".

Fuera del plató, en la famosa puerta 55 del Santiago Bernabéu, Edu Aguirre se dio todo un baño de multitudes tras la victoria blanca. La afición madridista se deshacía en abrazos con el colaborador de Pedrerol y se dejaba la garganta con gritos de celebración junto a él. Tanto que Aguirre desaparecía por momentos en medio de la fiesta.

Pero antes, durante el partido, Paco Buyo fue el primero en dejar claro su sentimiento madridista. El exportero del Real Madrid puso en su sitio a un Cristobal Soria que culpaba a Donnarumma del inicio de la remontada blanca. Buyo, a grito pelado, le explicaba que no era así. "¡Esto es el Madrid, Soria, que no te enteras!".