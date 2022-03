Una pistola de masaje por menos de 50 euros o el truco de Amazon para favorecer tu recuperación muscular

No hay nada más satisfactorio que el entrenamiento cumplido. Aunque en muchas ocasiones nos da pereza ponernos a ello, una vez que hemos terminado, las buenas sensaciones nos invaden. Da igual si hemos jugado un partido de pádel o si hemos sumado unos cuantos kilómetros a nuestras piernas: la emoción de cumplir con nuestra sesión deportiva es innegable. Además, esto nos permite liberar el estrés asociado a nuestras ajetreadas rutinas y, también, contribuye a acercarnos al objetivo fitness que nos hemos marcado este año que, si bien no supone un agobio para cumplir con la Operación Bikini, sí que es exigente para que podamos llevar un estilo de vida adecuado.

Claro que, pese a la satisfacción, nuestros músculos se resienten tras cada entrenamiento. De ahí la importancia de estirar todos los días (hayamos practicado deporte o no) y de realizar disciplinas deportivas, como yoga o Pilates, que ayuden a ganar fuerza en los músculos para evitar posibles lesiones. Además de acudir con cierta frecuencia a un profesional que evite la sobrecarga muscular, podemos contar con aliados tecnológicos que nos ayuden a cumplir con esta misión desde casa.

¿Qué te parece incluir una pistola de masaje en tu carrito de la compra? Estos gadgets son perfectos para favorecer la recuperación muscular tras el ejercicio, eliminar los nudos musculares causados por el esfuerzo y reducir la fatiga muscular. Hoy es tu momento de conseguir este aliado a mejor precio: el modelo que destacamos bajo estas líneas pasa de costar casi 70 euros a ser tuyo por menos de 47 gracias al ofertón de Amazon. Incluye seis cabezales y tiene 30 velocidades. ¿Lo vas a dejar pasar?

La pistola de masaje rebajada de Amazon. Amazon

Lo que debes saber...

Velocidad ajustable a tus exigencias. Con hasta 30 posibilidades, este masajeador muscular puede variar desde 400 hasta 3500 RPM de frecuencia para que podamos encontrar con facilidad la vibración más adecuada y masajear profundamente en el músculo.

Con hasta 30 posibilidades, este masajeador muscular puede variar desde 400 hasta 3500 RPM de frecuencia para que podamos encontrar con facilidad la vibración más adecuada y masajear profundamente en el músculo. Cabezales intercambiables para usarla bien. Está equipada con seis cabezales de masaje intercambiables, por lo que se puede realizar un masaje específico para cada grupo muscular, reduciendo el dolor y la rigidez. Eso sí, es fundamental usar en cada zona la terminación adecuada para evitar lesionarnos en vez de relajar dicha parte del cuerpo.

Está equipada con seis cabezales de masaje intercambiables, por lo que se puede realizar un masaje específico para cada grupo muscular, reduciendo el dolor y la rigidez. Eso sí, es fundamental usar en cada zona la terminación adecuada para evitar lesionarnos en vez de relajar dicha parte del cuerpo. Todo bajo control en su pantalla táctil. Uno de los puntos fuertes de este modelo es que incluye una pantalla táctil LCD con consola de botones desde la que se puede controlar la frecuencia del masaje con precisión, así como la velocidad. Además, se puede ver la energía restante directamente en la pantalla para que pueda cargar el masajeador a tiempo.

