Aplausos para Mbappé en el Bernabéu antes del partido contra el PSG: el madridismo ya quiere a su futuro crack

Los aficionados del Real Madrid están deseando ver a Kylian Mbappé de blanco. Al menos, eso se deduce de los aplausos que el delantero francés recibió de un amplio sector de la grada durante el calentamiento previo al decisivo duelo entre el equipo de Ancelotti y el PSG.

Aunque también hubo algún que otro silbido, se impuso la ovación para el que es el gran objeto de deseo del Real Madrid y con el que todo apunta a que se convertirá en el próximo galáctico madridista.

Alineación del PSG por megafonía.



Pitada general, con énfasis en Neymar y Messi.



Aplausos a Mbappé, Keylor Navas y Di María. pic.twitter.com/ZQqEuXhRss — David (@Horza91) March 9, 2022

También hubo aplausos para exmadridistas como Di María y Keylor Navas y sonora pitada para otros viejos conocidos como Neymar o Leo Messi.

Quien no pudo disfrutar del recibimiento de la que fue su casa durante 16 años fue Sergio Ramos, presente en el estadio pero no convocado, por lo que su nombre no fue cantado por megafonía.