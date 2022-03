El dilema del madridismo antes de la vuelta contra el PSG: ¿cómo recibir a Mbappé y Ramos? 

La relación entre Real Madrid y París Saint-Germain no es nada buena ni a nivel institucional ni entre las aficiones y todo por un nombre, el de Kylian Mbappé. El prometedor futbolista francés es objeto de deseo de los blancos desde hace varias temporadas pero su nombre sonó con más fuerza que nunca el pasado verano.

Florentino Pérez hizo todo lo posible para fichar al delantero, pese a que este año termina su contrato con los parisinos y, pese a los recientes rumores de que pueda terminar renovando con el PSG, todo apunta a que firmará con el Madrid en verano.

El caprichoso destino quiso que Mbappé tenga que visitar el Santiago Bernabéu en la vuelta del cruce de Champions entre ambos equipos, en la que puede ser la última vez que lo haga vistiendo un color que no sea el blanco. Pese a que su presencia se puso en jaque tras el pisotón que le propinó Gueye en el entrenamiento, todo apunta a que estará y de inicio.

Esto deja un dilema para los aficionados blancos que visiten el estadio madridista este miércoles: ¿cómo recibirán a Kylian Mbappé? Pese a que puede estar muy cerca de recalar en el Madrid, sigue siendo un rival que les puede dejar fuera de Champions. Hay que recordar además, que es su gol el que le da por ahora la ventaja al PSG en la eliminatoria.

¿Cómo debería recibir el Bernabéu a Mbappé? Con aplausos y ovación, es un gran futbolista Con pitos, es un rival y además marcó en la ida De manera indiferente

División de opiniones en el Madrid

Este fue un tema sobre el que incluso hablaron tanto Ancelotti como Modric en la rueda de prensa previa de este martes y no evitaron ningún guiño al jugador. Sobre todo el croata, quien afirmó que "le gustaría jugar con él en su equipo" en su turno de palabra.

Con respecto al recibimiento del Bernabéu, Modric se mostró menos amigable en este sentido, mandándole también un recado a la afición. "No lo sé, lo que el público vaya a hacer no lo sé, lo que va a hacer es apoyarnos a nosotros, no a los rivales. Eso es lo único normal para mí", aseveró.

En cambio, Ancelotti se mostró en un tono más conciliador y no se mostró extraño ante un buen recibimiento del Bernabéu a Mbappé. "La historia del Bernabéu dice que los buenos jugadores siempre son recibidos con aplausos, claro que lo entendería, al aficionado le gustan los grandes jugadores y ver al Madrid ganar y jugar bien".

¿Y con Sergio Ramos?

Sin embargo, hay otro jugador que tendrá un ojo encima pese a que no estará sobre el verde de Chamartín, Sergio Ramos. El camero, lesionado, es baja pero volverá al Bernabéu, esta vez como enemigo, para animar a los suyos. Ahora en con un significado opuesto: ¿cómo recibirán a Ramos? ¿como leyenda o como rival? Esta vez fue solo Modric quien respondió al respecto y se mostró tajante

"El Bernabéu lo tiene que recibir con todo el cariño, Sergio es una leyenda de este club y uno de los mejores defensores de la historia. Que no se ofenda nadie, no hable por ser su amigo pero es el mejor defensa que ha pasado por el Real Madrid y por todo lo que ha dado y significado creo que el Bernabéu tiene que recibirlo con cariño y estoy seguro de que va a ser así, sólo merece esto, no hay otra forma de recibir a un jugador como Sergio", zanjó.

Todas estas incógnitas y muchas más se resolverán el próximo miércoles, con el duelo entre ambos equipos que decidirá cuál de los dos equipos pasa a los cuartos de final de la Champions League.