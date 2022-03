El teatrillo de Luka Doncic que indigna a la NBA: "Qué hijo de p*** es"

El último partido entre los Dallas Mavericks y los Utah Jazz fue el escenario de un pique entre Luka Doncic y Rudy Gobert que provocó todo tipo de reacciones, destacando aquellas que critican el comportamiento del esloveno. Un pisotón del francés fue lo que lo desató todo.

La escena tuvo lugar tras una jugada en el aro de los Jazz, que terminó con Gobert pisando a Doncic y éste por los suelos, exagerando descaradamente lo sucedido. Varios compañeros de Luka tuvieron que sujetarle para que la situación no escalase, aunque todo tuvo una pinta de más de "agarradme que voy a por él" que una verdadera intención de querer organizar una tangana.

Luka Doncic diciéndole a alguien de la zona del banquillo de los Jazz (¿Juancho?) "QUÉ HIJOPUTA ES", por Rudy Gobert. pic.twitter.com/V1RmP3CZIi — Enrique García (@KikeGarcia41) March 8, 2022

Ambos jugadores fueron castigados con falta técnica. Algo que Doncic no terminó de entender, tal y como lo hizo saber a los medios tras el partido. "No sé por qué yo cometí una falta técnica y él no. Él tiró el balón primero", comentó.

Finalmente, los Mavs ganaron el partido (111-103), con Luka Doncic firmando otro partidazo de 35 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias. Sin embargo, su flopping cada vez levanta más ampollas en el mundo NBA y en las redes sociales, siendo muy criticado por una actitud que muchos dicen que empaña su tremenda calidad individual.

Que se pudiensen leer los labios de Doncic mientras se dirigía en español al banquillo de los Jazz tampoco ayuda. Y es que el jugador de los Mavs dejó un evidente "que hijo puta es" referido a Gobert que posiblemente fuese dirigido a Juancho Hernangómez, único español del partido.