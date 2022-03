El jugador de los Celtics Marcus Smart lleva cuatro años jugando con cristales incrustados en una mano: "A veces ni la siento"

Sorprendente historia la que acompaña a Marcus Smart desde hace cuatro años. El jugador de los Boston Celtics confesó recientemente que lleva todo ese tiempo jugando con cristales incrustados en su mano derecha y que en ocasiones ni siquiera siente su extremidad.

"Tengo molestias desde el incidente con aquel marco de fotografía. Todavía tengo trozos de vidrio de aquel día dentro de la mano", explicó Smart. Dicho incidente sucedió en 2018, cuando el jugador de los Celtic s dio un puñetazo a un marco de foto después de una derrota y se cortó con el cristal de éste. Hoy en día todavía tiene restos de vidrio en su mano.

"Los médicos me dijeron que causaría más problemas el intentar sacar los cristales, por lo que todavía tengo cristales dentro", comentó. "Me han dicho que tuve suerte de no haberme cortado algunos ligamentos y tendones que me hubieran hecho retirarme", continuó. "Juego con dolor, y hay veces que no puedo sentir mi mano".