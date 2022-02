El órdago de LeBron James que revolucionará la NBA: fichará por el equipo que contrate a su hijo

Órdago de LeBron James a todos los equipos de la NBA para poder cumplir el sueño de jugar con su hijo Bronny que podría llegar a la mejor liga del mundo en las próximas temporadas. Con el de los Lakers terminando su contrato en 2023, ha dejado claro que su intención es jugar con su hijo un último año en la NBA.

"Jugaré el último año de mi carrera con mi hijo. Dónde sea que Bronny esté, ahí estaré. Haré lo que sea para jugar con mi hijo por un año. Ya no se tratará sobre el dinero", aseguró en una entrevista a The Athletic, en una declaración de intenciones que, visto el inapelable nivel que sigue demostrando a sus 37 años, apunta a revolucionar la NBA.

Sobre todo, teniendo en cuenta el enorme potencial que atesora Bronny, de 17 años, quien además recibiría la tutela de uno de los mejores jugadores de la historia para guiarle en sus primeros pasos en el baloncesto profesional de la manera más directa posible.

Una de las posibilidades que se especula es con una vuelta a su Cleveland natal, en una tercera etapa que tampoco descarta James. "No he cerrado la puerta. No voy a decir ‘He vuelto y jugaré’, porque no lo sé. No sé qué me depara el futuro. Ni siquiera sé cuándo seré libre", admitió.

¿Cuándo puede llegar Bronny a la NBA?

Sin embargo, no será todo tan fácil para que cuadre la operación con la que sueña LeBron. A su contrato con los Lakers le resta aún un año de vigencia, hasta 2023... pero su hijo no es elegible para el draft de la NBA hasta 2024, como mínimo, por la normativa formativa de la NBA.

Bronny por debajo de la piernas 👀 pic.twitter.com/LBeES71scM — LeBron en Español (@LeBronEnEspanol) February 16, 2022

Así, la fórmula que parece más factible es la de que LeBron firme un contrato de un año en su agencia libre del año que viene y vuelva a "elegir" equipo en 2024 cuando Bronny, supuestamente, dé el gran paso en su carrera. Habrá que ver después de esta declaración de intenciones qué consecuencias tiene y cómo se barajan las cartas detrás de ¿uno de los drafts más importantes de la historia?