El portero de la selección polaca reta a la FIFA: "A ver si tiene huevos de castigar a Rusia eliminándola del Mundial"

Wojciech Szczesny está muy agradecido a todos sus compañeros de la selección polaca y a la federación por ir todos a una en la decisión de no jugar contra Rusia en la repesca para el Mundial de Catar 2022. El portero de la Juventus y del combinado nacional ha sido uno de los más activos a la hora de cargar contra la invasión rusa de Ucrania.

"Mi mujer es ucraniana, mi hijo tiene sangre ucraniana y muchos de mis trabajadores lo son, todas personas fantásticas. Ver el sufrimiento y el miedo en sus caras me hace pensar que no puedo quedarme callado como si no fuera nada. Putin ha declarado guerra a todos los valores que representa Europa", publicó en su cuenta personal de Instagram.

"El 26 de marzo hubiéramos tenido que jugar contra Rusia, y aunque se me parta el corazón mientras lo escribo, mi conciencia no me permite jugar. Rechazo jugar contra gente que representa los valores y los principios de Rusia. Rechazo estar en el campo escuchando el himno de Rusia", siguió explicando el guardameta.

Pero no todo queda en una publicación de Instagram, pues al ser entrevistado ante las cámaras de DAZN después de la victoria de la Juve ante el Empoli, Szczesny insistió. "Decidí no jugar y me alegro de que mis compañeros de selección hayan hecho lo mismo. Si nos castigasen con el partido perdido, lo aceptaremos con la cabeza bien alta, sabiendo que fue la decisión correcta. Dicho esto, esperamos que el partido no se juegue y que Rusia quede eliminada del Mundial", declaró en directo. "Los jugadores no estamos sólo para celebrar si ganamos un partido, si pasa algo así hay que hablar claro. Ahora veremos si la FIFA tiene los huevos de castigar a Rusia eliminándola del Mundial, pero no creo que pase".