El árbitro negacionista de la NBA: "La vacuna del Covid-19 provoca abortos y cambia el ADN"

El veterano árbitro Ken Mauer, de 66 años y 33 de experiencia en la NBA, ha saltado a la fama este temporada por cuestiones completamente extradeportivas y relacionadas con el Covid-19 y la vacunación. Después de más de 2.000 partidos arbitrados en la Liga, Mauer no ha dirigido ninguno esta campaña al no estar vacunado y además defender unas extrañas teorías negacionistas.

Según el colegiado, no se ha inoculado porque la vacuna altera el ADN del ser humano y además va en contra de sus creencias religiosas. Precisamente en este aspecto, Mauer asegura que varios árbitros solicitaron una exención religiosa para no vacunarse, pero todas fueron denegadas.

"La vacuna tiene un efecto sobre el ADN. Cambia quién eres como ser humano. Nuestro Señor Jesucristo nos creó y esta vacuna nos está alterando el ADN. Eso va en contra de lo que todo cristiano cree. Va en contra de nuestra fe. Esta es la forma en que Dios nos creó. No estoy diciendo que no pueda recibir puntos de sutura o que no pueda operarme de una rodilla. Eso no tiene nada que ver con tu ADN como ser humano. Eso es lo que esta vacuna le está haciendo a la gente. No permitiré que eso me pase a mí", declaró Mauer en una entrevista reciente.

Además, el árbitro asegura que la vacuna provoca abortos. "La vacuna tiene células fetales procedentes de abortos, ya sea en la etapa experimental o entre los ingredientes finales", explicó.