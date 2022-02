Sigue en directo el Osasuna vs. Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid visita Pamplona para intentar salir de su crisis particular contra Osasuna. Pese a que El Sadar ha dejado de ser en los últimos tiempos el fortín que era a principio de temporada, los de Simeone querrán enderezar el rumbo para no caerse de la lucha por la Champions. En frente, los rojillos, que pese a no encontrar la regularidad, miran de reojo a la sexta plaza soñando todavía con alcanzar Europa.