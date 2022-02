Hamilton se desmarca de los rumores de retirada ahora que Mercedes se ha salido con la suya

Lewis Hamilton reapareció en redes sociales hace escasos días por primera vez desde que perdiese el Mundial de Fórmula 1, siendo doblegado por Verstappen (y Masi). Desde aquel entonces, se especuló mucho con si el piloto de 37 años tenía gasolina para seguir compitiendo y tras dejar de lado los rumores de su retirada, ha hecho como si estos nunca existiesen.

El heptacampeón del mundo ha asegurado que "nunca" ha dicho que se fuese a retirar tras el final de la temporada pasada, cuando perdió el título mundial en la última carrera, aunque ha reconocido que fue un momento "difícil de digerir" y que le hizo perder "un poco la fe" en el deporte.

"Nunca dije que iba a parar, pero fue un momento difícil para mí y realmente necesitaba dar un paso atrás. Tuve a mi familia a mi alrededor. Llegué a un punto en el que decidí que iba a estar atacando de nuevo al comenzar otra temporada", señaló durante la presentación del monoplaza de Mercedes para la temporada 2022.

"Al final de cada temporada, la pregunta que me hago es si estoy dispuesto a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para ser campeón del mundo. Mucha gente subestima lo que se necesita para ser campeón. ¿Quiero sacrificar el tiempo? Ese es un proceso mental normal para mí, pero este año se vio agravado por un factor importante sobre un deporte que he amado toda mi vida", explicó.

Sin embargo, reconoció que lo ocurrido en Yas Marina en el último GP de Abu Dhabi, donde Verstappen le arrebató el título en el último suspiro tras una polémica decisión del director de carrera Michael Masi, le hizo perder "un poco la fe". "Pongo la fe y la confianza una al lado de la otra y la confianza se puede perder en un abrir y cerrar de ojos o en un movimiento de un dedo; pero soy una persona decidida y me gusta pensar que, si bien momentos como este pueden definir las carreras de otras personas, me negaré a dejar que definan la mía", advirtió.

"Obviamente, fue un momento difícil para mí. Simplemente desconecté y apagué. Me llevó un tiempo digerir lo que pasó y todavía es difícil entender todo completamente. Esto no tiene nada que ver con Max, Max hizo todo lo que haría un piloto dada la oportunidad que se le dio. No guardo rencores, no es bueno. Avanzo, no me detengo en el pasado. Me siento fresco, centrado y no tengo nada que me detenga", prosiguió.

Mercedes celebra la destitución de Masi

Además, habló de la destitución de Michael Masi como director de carrera de la Fórmula 1. "Aunque no podemos cambiar el pasado, y nada cambiará nunca cómo me sentí en ese momento, es bueno ver que la FIA está tomando medidas para mejorar, y la responsabilidad es clave. Tenemos que usar este momento para asegurarnos de que esto nunca más le suceda a nadie más en este deporte", expresó.