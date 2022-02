Victoria de Mercedes y Hamilton: la FIA despide a Michael Masi como director de carrera y habrá VAR en la Fórmula 1

Mientras Ferrari mostraba al mundo el F1-75, la Fórmula 1 sufría un terremoto que puede traer muchas consecuencias ya este año: la FIA ha comunicado el despido del hasta ahora director de carrera, Michael Masi.

La destitución llega como respuesta a la investigación suscitada por el último Gran Premio de la pasada temporada, en Abu Dhabi, cuando Max Verstappen se coronó campeón y Mercedes, con Lewis Hamilton como gran damnificado a la cabeza, protestaron enérgicamente por las decisiones tomadas en la carrera.

La noticia la comunicó personalmente el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, en un vídeo en el que confirmó cómo será el nuevo formato de dirección de carrera.

"Extrayendo conclusiones del análisis detallado de los eventos del último Gran Premio de F1 de Abu Dhabi y de la temporada 2021, propuse una reforma profunda de la organización de llos comisarios y la dirección de carrera. Fue apoyado por unanimidad por el CEO de F1 y los directores de los equipos", explicó el dirigente dubaití.

Dos directores de carrera con ayudante, VAR y sin radios

No es un asunto menor esa unanimidad: Masi se había granjeado enemigos en todas las escuderías, no sólo en Mercedes. No obstante, consciente de la dificultad de asumir el reto de dirección de carrera, el hasta ahora juez supremo será sustituido no por una sino por dos personas con mucha experiencia y, además, una importante novedad: habrá una suerte de VAR, a imagen del fútbol.

"Para ayudar al director de carrera en la toma de decisiones, se creará una Sala de Control de Carrera Virtual. Al igual que el video arbitraje (VAR) en el fútbol, se ubicará en una de las oficinas de la FIA como respaldo fuera del circuito. En conexión en tiempo real con el director de carrera, ayudará a aplicar la normativa deportiva utilizando las más modernas herramientas tecnológicas", prometen.

Los dos sustitutos de Masi serán el portugués Eduardo Freitas, que lleva 20 años al frente de dirección de carrera del Mundial de Resistencia, y Niels Wittich, proveniente del campeonato alemán de turismos DTM. Freitas es toda una institución en el WEC y, especialmente, en las 24 horas de Le Mans. Duro y disciplinado, será un cambio radical con respecto a un Masi que muchas veces se vio totalmente sobrepasado por las circunstancias. Ambos estarán apoyados por Herbie Blash, toda una institución en la F1 que ya fue codirector de carrera junto al añorado Charlie Whiting.

Otro de los cambios que habrá este año es que ya no se escucharán las llamadas de radio desde los equipos al director de carrera. "Se eliminarán las comunicaciones directas por radio durante la carrera, actualmente retransmitidas en directo por todas las televisiones, para proteger al director de carrera de cualquier presión y permitirle tomar decisiones con tranquilidad. Todavía será posible hacer preguntas al director de carrera, de acuerdo con un proceso bien definido y no intrusivo", señalan.

"Con este plan, la FIA abre el camino para un nuevo paso adelante en el arbitraje de Fórmula 1. Sin los comisarios, no hay deporte. El respeto y el apoyo a los comisarios es la esencia de la FIA. Por eso, estos cambios estructurales son cruciales en un contexto de fuerte desarrollo y de legítimas expectativas de pilotos, equipos, fabricantes, organizadores y, por supuesto, de la afición", ha explicado Ben Sulayem como colofón.

En definitiva, los cambios en la dirección de carrera de la Fórmula 1 suponen una victoria de las tesis de Mercedes y la FIA acepta, de facto, que Masi no estuvo a la altura durante toda la temporada pasada. No es casual que esta decisión haya llegado unos días después de que Lewis Hamilton, 56 días después, reapareciera públicamente.