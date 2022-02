Ona Carbonell y la maternidad en el deporte de élite: "No tenía fuerzas ni para ponerme el bañador"

Ona Carbonell es una de las nadadoras sincronizadas más destacadas de España, poseyendo una larga lista de éxitos, incluyendo dos medallas en Juegos Olímpicos (37, sumando Europeos y Mundiales). Sin embargo, su mayor mérito llegó a partir de agosto de 2020 cuando empezó a compaginar su maternidad con el deporte de élite.

La nadadora estrena en marzo su documental 'Empezar de nuevo', en el que habla precisamente sobre toda la complicación y el reto que supone para las deportistas de élite juntar la competición con la maternidad. Un difícil equilibrio que ha contado desde su experiencia en primera persona.

En el avance, Carbonell comparte sus sentimientos contando la dura preparación que tuvo que llevar a cabo para poder llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio del pasado verano y, además, dejando a su hijo en España por las serias restricciones de entrada a Japón.

Después de su paso ejemplar por #Tokyo2020 del pasado verano, @onacarbonell , doble medallista olímpica nos cuenta su nuevo reto: criar y competir en deportes de élite.💦 "Ona Carbonell: Empezar de nuevo": estreno gratis y en exclusiva el 02/03 📅 #OnaEmpezardeNuevo pic.twitter.com/sB2sa9Rwiu — Rakuten TV España (@RakutenTV_ES) February 15, 2022

"Hoy he llegado a la piscina a las 8 de la mañana y es que no tenía fuerzas ni para ponerme el bañador. He hecho todo el entreno como he podido y me sabe mal de cara a ellas", se sincera entre lágrimas en el avance del documental que verá la luz el 2 de marzo.

La nadadora mostrará su versión más humana en la producción que se podrá ver en exclusiva a través de RakutenTV, en el que aparecen estrellas del deporte español como Pau Gasol o Carles Puyol. Aunque del mismo modo que se mostrará parte de ese sufrimiento, tamibén algunso de los éxitos con las que Ona ha plagado su carrera.