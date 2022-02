Xavi, después de la exhibición de Mbappé ante el Real Madrid: "A mí no me preguntéis por Mbappé"

Antes del partido del FC Barcelona en la Europa League ante el Nápoles, Xavi Hernández atendió a los medios de prensa y trató la actualidad de su equipo, pero evitó en todo momento hablar del encuentro de octavos de final de Champions League entre el PSG y el Real Madrid, así como de la actuación de un Mbappé que acapara noticias tras su exhibición en el Parque de los Príncipes.

"A mí no me toca hablar de Mbappé, sino hablar de los míos. Mbappé es un gran jugador. Y Neymar, y Messi. Y el PSG es un gran equipo y el Madrid es un gran equipo. Da coraje, claro. Y yo soy competitivo y ganador. Pero eso nos tiene que rebelar. Pero no me preguntéis por Mbappé", comentó el técnico del Barça cuando le preguntaron para la actuación del francés.

Sobre si disfrutó con el juego del PSG ante el Real Madrid, Xavi fue tajante. "Yo no estoy para analizar a los otros. El día que juguemos contra el Madrid y el PSG, hablamos", insistió.

Cuando sí se detuvo un poco más a comentar fue al ser preguntado por las críticas a Messi tras su actuación frente a los blancos. "Estando en el PSG y siendo Messi, es normal que haya críticas. Si la gente se queda con el penalti, es normal que haya críticas. Le deseo lo mejor. Es el mejor de la historia sin duda. Siempre tendrá críticas, es normal", declaró.