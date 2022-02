El Barça asalta el Palacio y acaba con la racha del Madrid en Euroliga en casa con un primer cuarto para la historia

El Barça superó (68-86) al Real Madrid este viernes en la jornada 26 de la Euroliga celebrada en el WiZink Center, un Clásico culé que comió otro poco la moral al eterno rival, además de igualarle en lo alto de la tabla y provocar la primera derrota blanca en casa.

Los de Sarunas Jasikevicius se apuntaron la quinta victoria de los últimos seis duelos ante los de Pablo Laso, tres seguidas, para seguir su actual dinámica positiva. El Madrid comparte ahora el liderato continental (20-5) y cede por primera vez en el Palacio en Euroliga (13-1), aunque en Liga Endesa venía de tres derrotas.

Con el pabellón lleno y la sed de venganza agrietando las bocas blancas, la noche fue tortuosa para los de Laso desde bien pronto. Se veía al Barça mejor en defensa de inicio, pero la bola se fue haciendo más y más grande (2-24) hasta llegar a una diferencia en la veintena que estuvo mucho tiempo en el marcador.

Para más escozor local, el cuadro de Jasikevicius lo hizo sin necesidad de forzar, con defensa y triples. Laprovittola, 12 puntos en el primer cuarto, Sanli y Exum dieron gran parte de esa renta, mientras Laso buscaba soluciones en la rotación. El Madrid comenzó a desquiciarse en ataque y solo Tavares, debajo del aro, maquilló.

Hanga y Williams-Goss pusieron músculo en defensa, pero al Madrid le tocaba ganar dos partidos contracorriente. Primero frenar la sangría y, después, encontrar ritmo en ataque para volver al partido. El respiro local fue más que Kuric no estaba inspirado, aunque Jokubaitis hizo crecer de nuevo la diferencia (10-36).

Llull puso energía, pero el aro le escupió sus intentos, igual que a Heurtel. El Palacio acompañó al menos en el sufrimiento y el Madrid quiso no bajar los brazos, a pesar de que los esfuerzos no valían para cambiar la veintena abajo. Calathes no se puso nervioso con el bullicio y dirigió el final del primer tiempo culé (31-52).

Cabía esperar una entrada fulgurante de los de Laso y así lo hicieron. Abalde y Tavares bajaron esa renta psicológica de los 20, pero un triple de los que duelen de Laprovittola y la irrupción de Mirotic devolvieron los problemas locales (40-62). El hispano-montenegrino, que celebraba su 31 cumpleaños, se fue al descanso con dos puntos y terminó con 9, sin duda no su mejor partido.

El Madrid, a lomos de Tavares (25 puntos), dio otro arreón para despedir el tercer cuarto con vida, caliente en defensa y en apretar como el Palacio en la polémica arbitral (55-71). Los de 'Saras' parecieron enredarse en tratar de meter en el partido a un Mirotic desquiciado con la defensa de Yabusele, igual que por momentos Davies con Tavares, el mejor de los suyos.

El Madrid falló en el arranque final, no le entraron los triples liberados, cuando la sensación de asfixia culé pudo ser mayor. El paso al frente de los de Laso no fue suficiente, gracias de nuevo al criterio de Calathes para sacar a los suyos del colapso. Laprovittola (20) metió lo que no acertó Mirotic y el Barça se cobró la victoria. Otro Clásico para los de Jasikevicius, a una semana de una Copa del Rey que apunta a nueva cita para ambos, como cada título en juego esta temporada.