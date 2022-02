Escándalo por el vídeo de un jugador del West Ham pateando como un balón a su gato: "Fue un incidente aislado"

Polémica en Inglaterra con el vídeo del jugador del West Ham Kurt Zouma que ha destapado el diario 'The Sun' y en el que se ve al futbolista maltratar a uno de sus gatos.

Un durísimo documento en el que el defensa francés, de 27 años, coge a uno de los animales con la mano y le propina una patada como si se tratara de un partido.

Imágenes que pueden herir la sensibilidad y que han dado la vuelta al mundo a través de las redes, provocando la indignación de aficionados que claman al West Ham para que tome medidas.

Kurt Zouma es acusado de maltrato animal tras este video y West Ham podría tomar medidas disciplinarias contra el jugador. pic.twitter.com/NyWI9Pj1IG — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 7, 2022

Tras el revuelo provocado, el futbolista ha pedido perdón y asegura que se trata de un "incidente aislado": "Lo siento. Me disculpo con todos los que se sorprendieron con el video. Nuestros dos gatos están bien y sanos. Son amados y apreciados por nuestra familia, este fue un incidente aislado que no volverá a suceder", ha trascendido que ha dicho, aunque no parece una excusa suficiente y asociaciones animalistas están ya encima de la situación.

Zouma se formó en el Saint Etienne desde el que dio el salto a la Premier. Tras seis temporadas en el Chelsea, incluidas dos cesiones, recaló este año en el West Ham.