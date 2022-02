Parece que el 'caso Overmars' está muy lejos de cerrarse. Poco después de conocerse el despido del ya exdirector deportivo del Ajax de Amsterdam por supuestos incidentes de acoso sexual a varias compañeras del club, ahora ven la luz las 'maneras' del directivo, que van de lo desagradable a lo penal.

Según informa el diario de Amsterdam Het Parool, Overmars no se conformaba con enviar mensajes de texto subidos de tono, sino que además los adornaba con fotografías de sus partes nobles y genitales. Dicho de otro modo, en menos de 24 horas se ha pasado del sexting a las fotografías sexuales.

La Federación de Fútbol Neerlandesa ha sido uno de los primeros estamentos oficiales en poner el grito en el cielo. "Como la asociación deportiva más grande de los Países Bajos, somos conscientes de que, lamentablemente, las relaciones de poder también pueden desempeñar un papel en el lugar de trabajo en el mundo del deporte. Nos gustaría decirles a todas las víctimas de comportamiento transgresor: 'por favor denuncien, no importa lo difícil que sea'. Se puede hacer de forma anónima, con la persona de contacto confidencial de su club, la KNVB o el Centro para el Deporte Seguro", reza un comunicado de la Federación.

Marc Overmars se encuentra ahora en una posición bastante peliaguda, pues haber perdido su puesto de trabajo podría ser lo menos grave que le suceda de ahora en adelante. Las acciones del exdirector deportivo del Ajax podrían traer consecuencias penales, aunque de momento, y según la información del Het Parool, no se ha presentado ninguna denuncia contra él.

A la espera de nuevos episodios de este culebrón, de momento el Ajax no ha informado de que vaya a tomar medidas legales, sobre todo después de que Overmars reconociese lo hecho y pidiese disculpas públicamente. "Estoy avergonzado; no me di cuenta que había cruzado los límites", declaró el exdirectivo.