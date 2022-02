Juanfran desvela la intrahistoria de su penalti fallado en la final de la Champions: "No me tocaba a mi"

Los aficionados del Real Madrid y del Atlético tienen grabado a fuego en su memoria el momento que decidió la final de la Champions de 2016 en Milán: el penalti que mandó al palo Juanfran. Cierto que la historia podría haber sido muy distinta si Cristiano hubiese fallado el último lanzamiento o si Griezmann hubiese anotado el suyo en los 90 minutos reglamentarios o si se hubiese anulado el gol blanco por el fuera de juego en el que incurrió.

Sin embargo, si el destino hubiese querido que se siguiese el plan de Diego Simeone, la historia podría ser muy diferente (o no). Y es que el gran "señalado" de esa final ha desvelado que no le tocaba a él disparar aquel penalti en el documental 'Vivir partido a partido' sobre la vida del Cholo.

"A mí no me tocaba, le tocaba a Carrasco y Yannick no quiso tirarlo. Nos falta uno y tal... nadie dijo nada y dije, lo tiro yo", aseguró sincerándose ante las cámaras de Prime Video. No obstante, la madera se topó entre Juanfran y la gloria y dejó al Atlético sin su primera Champions, de nuevo, de la manera más agónica.

También en el documental, su compañero y leyenda rojiblanca Fernando Torres salió en su defensa y quiso quitarle peso al fallo recordando que "es el penalti que fallaron todos".

Simeone, cómo no, también ofreció su análisis sobre la final en el documental: "Podríamos haber hecho un gol si hacíamos un cambio más ofensivo, nos podrían haber hecho un gol si hacíamos un cambio más ofensivo pero la realidad es que llegamos a un momento de la final donde otra vez estábamos a un paso de salir campeón".