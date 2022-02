El CD Móstoles, destrozado de dolor por Jaime Guerrero, el joven de 15 años asesinado en Madrid de un machetazo

La noche del 5 al 6 de febrero fue especialmente dura para los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid. Tuvieron que ir a varios avisos por altercados violentos, que se saldaron con dos muertos y varios heridos. Aunque cada incidente fue independiente entre sí, tenían una conexión: la violencia de las bandas latinas.

Uno de los fallecidos era un menor de edad. Se trata de Jaime Guerrero, de solo 15 años, que murió a las puertas de la discoteca 'Independance', en la calle Atocha de Madrid. Pese a los intentos de los responsables de seguridad del local, de un médico que estaba en la zona y de las ambulancias que llegaron inmediatamente, no pudieron hacer nada para evitar su muerte. Perdía mucha sangre por culpa de un machetazo que le habían dado, según las primeras pesquisas policiales.

Cuatro apuñalamientos, ninguno relacionado entre sí, marcan una jornada trágica en Madrid. Las peleas entre jóvenes durante la noche del sábado se saldaron con la vida de dos personas de 25 años y de 15 años y dejaron a otros dos heridos de gravedad, esta vez de 17 años y 24 años.

Su muerte ha roto no sólo a su familia y amigos más cercanos, sino al club de fútbol al que acababa de llegar. Jaime, más conocido como 'Pepe', fichó esta misma temporada por el CD Móstoles URJC, uno de los equipos más populares de la populosa ciudad dormitorio del sur de la capital.

Se había incorporado a la plantilla del Cadete A y, aunque apenas había empezado a jugar con sus nuevos compañeros, se le tenía mucho aprecio en el vestuario azulón.

🔵 Desde el club, lamentamos comunicar el fallecimiento de Jaime Guerrero Messousi, jugador del Cadete A, en la noche ayer.



Mucha fuerza para su familia, amigos, compañeros… Hoy la familia azulona está de luto, nuestro más sentido pésame.



Descansa en paz Pepe. pic.twitter.com/w5a1msjgla — CD Móstoles URJC (@CDMostoles) February 6, 2022

El entrenador del equipo fue el encargado de trasladar la trágica noticia a sus compañeros el mismo domingo. "Ha sido un mazazo. ¿Cómo pudo morir un chico así caminando por Atocha a las diez de la noche? Vivía en Vallecas, pero había fichado con nosotros este año. Era un gran lateral izquierdo", admite Alfredo González, presidente del club, en declaraciones a 'El Mundo'.

Sus compañeros no lo entienden, porque no se le tenía como un chico problemático o dado a meterse en peleas. "Es una muerte inexplicable, siempre evitaba los líos, nunca le he visto meterse en ningún jaleo. Era un chico deportista y si salía con sus amigos, regresaba siempre pronto a casa. No hay quien entienda lo que ha pasado. Estamos destrozados y era un chico sin problemas y que nosotros sepamos no iba con ninguna banda", explican.

Jaime había jugado un partido ese mismo sábado, horas antes de verse involucrado en la pelea que le costó la vida. El CD Móstoles, en este caso en senior (donde juega el argentino Martín Mantovani, ex del Leganés), y el Compostela guardaron un minuto de silencio antes de comenzar el choque que les enfrentó el domingo en honor a 'Pepe'.