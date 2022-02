Lewandowski tacha a Messi de hipócrita tras pedir el Balón de Oro para él: "Decía que me votaría"

Robert Lewandowski sigue con la espina clavada de no ganar el Balón de Oro. Este año fue Messi quien se lo arrebató, superándole en la votación de France Football, pero el polaco pudo tomarse una pequeña revancha alzándose con el The Best hace unas semanas. Sin embargo, más le dolerá el no haberse llevado el de 2020, que no se otorgó por la pandemia, año en el que el del Bayern fue el mejor.

Eso mismo fue lo que quiso reconocer también Messi cuando recibió su séptimo galardón, cuando en el escenario pidió a la organización que le diesen al delantero el merecido premio que tiene pendiente. No obstante, si ya se mostró algo escéptico al respecto en unas declaraciones poco después, Lewandowski ha insistido en que no ve sinceras las palabras del argentino.

"Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé", desveló el polaco, que del mismo modo afirma que "no tiene quejas" porque "tomó su decisión y ya está".

Asimismo, Lewandowski quiso sacar pecho por un The Best que reclame que tenga más prestigio que el Balón de Oro. "He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA", defiendió Lewandowski.

💥 Lewandowski (@lewy_official) se pica con #Messi en una entrevista en la revista polaca "Pilka Nozna"



😏 “Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best”



😎 “El The Best es más importante que el Balón de Oro"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/wGitP6Xjbq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 3, 2022

"Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión...", insistió. El polaco es, junto a Cristiano Ronaldo, el futbolista con más premios The Best con dos.