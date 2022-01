El gran momento de tensión entre Neymar y su padre en su nuevo documental: "Qué fea es la arrogancia"

Netflix ha estrenado esta semana el documental 'Neymar, el caos perfecto', una cinta que repasa la vida del astro brasileño, desde sus inicios, a su paso por el Barça y su protagonismo en la selección y el PSG.

A lo largo de tres episodios, se recorre la carrera de Neymar junto a las personas que han formado parte de ella, con gran protagonismo de su padre, quien ha hecho las veces de representante del jugador.

Precisamente con Neymar da Silva protagoniza el delantero del PSG un momento de gran tensión, muy propio de padres e hijos. Todo empieza cuando el jugador le reprocha a su padre su continua vigilancia.

"No estoy de acuerdo con cómo hablas con la gente. No me refiero a lo que acaba de pasar. Es en general, no estoy de acuerdo. A veces eres demasiado agresivo. Sé que le pasa a todo el mundo, mis amigos, guardaespaldas, empleados. Yo no hablaría así", dice el futbolista, a lo que su padre responde con un contundente: "Me voy, me estás gritando".

NEYMAR: The Perfect Chaos has dropped on @Netflix today. 🖥 pic.twitter.com/ZqpiXYJh5w — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 25, 2022

Y Neymar contraataca: "Te llevo la contraria y no te gusta que te contradigan. No me gustan estas charlas contigo, pero hay que hablar. Prefiero acatar lo que dices. Lo acato todo para no crear conflictos"..

"Qué fea es la arrogancia", le reprocha su padre, afeándole la conducta y reprochándole que se escude en su opinión subjetiva.

"¿A que es fea? ¿Sabes lo que significa arrogancia? Cuando no escuchas. Dices "esa es mi opinión". Te pido que seas humilde. Cuando veo que ya no me escuchas, me preocupo. Cuando no escuchas a nadie, caes en trampas. Te tienden trampas todos los días", le advierte.