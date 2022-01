La brutal falta cometida por Grayson Allen sobre Alex Caruso en el partido entre Chicago Bulls y Milwaukee Bucks está trayendo cola. El jugador del conjunto de Illinois se partió la muñeca y tendrá que estar entre seis y ocho semanas de baja, mientras que miembros de la NBA y aficionados piden que se sancione a un Allen que hace gala de su fama de jugador sucio.

El propio Caruso definió la acción como "una falta de mierda", para posteriormente recordar lo sucedido. "Me agarró en el aire. Es una tontería. No sé qué más puedes hacer al respecto". Su entrenador Billy Donovan fue bastante más duro y habló de que "esa acción pudo haber terminado con la carrera de Caruso. El tipo tiene historia con estas cosas, y esto ha sido muy, muy peligroso. Espero que la liga haga algo".

¡¿Qué necesidad?! El insólito freno de Grayson Allen sobre Alex Caruso, que terminó en flagrante de segundo grado y fractura en la muñeca del jugador de los Bulls. pic.twitter.com/dYPPiOFle2 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2022

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y la tensión se trasladó a Twitter, con las cuentas oficiales de ambos equipos implicadas en un intercambio de publicaciones mucho más que elocuentes.

Seriously??? — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 22, 2022

La noche siguiente al incidente, los Milwaukee Bucks tuitearon el horario de su próximo partido junto con un gif de Grayson Allen comiéndose un donut. Algo que no hizo demasiada gracia a los Chicago Bulls, que respondieron desde su cuenta oficial con un "Seriously???" ("¿¿¿En serio???"). Los Bucks borraron posteriormente su publicación, pero no dieron ningún tipo de explicación o pidieron disculpas.

Además, el Bulls Talk Podcast, del podcast oficial del conjunto de Chicago, fue especialmente duro con lo ocurrido y cargó contra la franquicia de Wisconsin, consiguiendo como resultado que los Milwaukee Bucks les bloqueasen.