El polémico once ideal de los Premios The Best: sin Mbappé ni Benzema, con Donnarumma y Cristiano, en 3-3-4...

La gala de los Premios The Best 2022 ha sido, cuando menos, polémica. Algunos premios han suscitado algo de polémica, como el de mejor entrenador femenino en el que se impuso la Emma Hayes (ganó Premier League, FA Cup y Copa de la Liga con el Chelsea) por delante de Lluís Cortés, exentrenador del Barcelona que ganó el Triplete de Liga, Copa y Champions League.

Más ajustado fue el debate sobre el Premio The Best masculino, que ganó Robert Lewandowski por delante de Leo Messi y Mohamed Salah. Menos dudas hubo sobre el femenino, en el que Alexia Putellas repitió hito del Balón de Oro y se impuso a su compañera Jenni Hermoso (que no pudo hablar por un fallo técnico de la conexión) y Sam Kerr... aunque las dos españolas no estuvieron en el once ideal del año.

No fue la única polémica. Si en el equipo de mujeres sorprendió la ausencia de las futbolistas culés, no menos polémico fue el masculino: Donnarumma; Alaba, Dias, Bonucci; Jorginho, Kanté, De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski y Messi. De entrada, el dibujo ya es sorprendente: tres defensas, tres centrocampistas y cuatro delanteros. Un 3-3-4 que es muy extraño de ver en un partido de fútbol. El equipo fue elegido en votación por los jugadores de FIFPro, el sindicato de futbolistas.

La primera sorpresa llega en la portería. Donnarumma, premiado por su buena temporada coronada con la Eurocopa con Italia, está en el once ideal pero no ganó el premio a mejor portero. Ese fue Benjamin Mendy.

También sorprende que, en ataque, estén Messi o Cristiano Ronaldo, pero no futbolistas que han dado más la talla en sus respectivos equipos como los franceses Kylian Mbappé o Karim Benzema, si bien en su caso no estuvieron brillantes en el torneo europeo de selecciones.