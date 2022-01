Extraño movimiento en Alpine: se va uno de los jefes de Alonso en pleno desarrollo del coche de 2022

Se confirma la sorpresa en Alpine para empezar 2022. La escudería francesa ha confirmado que prescindirá de uno de sus grandes jefes, Marcin Budkowski, para la próxima temporada. En pleno desarrollo final para el monoplaza para la temporada en la que tanto llevan trabajando en la escudería, el director del equipo abandona el barco.

El equipo ha anunciado en un comunicado la decisión a través de un comunicado este jueves en el que además explican que Laurent Rossi, hasta ahora director de estrategia y desarrollo comercial del Grupo Renault, "se encargará temporalmente de la gestión del equipo para que todos puedan centrarse en la preparación de la próxima temporada".

Budkowski, que llevaba desde 2017 en el equipo quiso mandar un mensaje de despedida asegurndo que no le quitará el ojo de encima al equipo. "He disfrutado mucho formando parte del equipo de dirección de Renault y después Alpine F1 Team, trabajando con un grupo de personas con tanto talento y dedicación. Seguiré con cariño los progresos del equipo en las próximas temporadas", escribió.

Alpine pone fin así al tridente que esta temporada dirigió a la escudería formado por Budkowski, Rossi y Davide Brivio, recién llegado a la Fórmula 1 tras hacer campeón del mundo a Suzuki y Joan Mir. El experimento no terminó saliendo lo satisfactorio que se esperaba con problemas para repartir roles y tareas entre los tres, algo que para 2022 esperan solucionar con un nuevo fichaje.

Concretamente, el de Otmar Szafnauer, que desde 2009 lideró el proyecto de Force India (luego Racing Point y desde la temporada pasada Aston Martin). El rumano ha sido uno de los responsables del gran crecimiento de la escudería y de que sea uno de los proyectos que pueden sorprender en 2022, y ahora desde Alpine no le quitan el ojo desde que se anunciase su cambio de aires para este año.

'Gone gardening'

Poco después de que Alpine comunicase su marcha, Budkowski compartió una imagen en su Instagram para aclarar su futuro más inmediato. 'Gone gardening', se lee en la fotografía, haciendo referencia a la expresión 'gardening leave' que en el Gran Circo se atribuye a cuando un ingeniero se marcha de una escudería y está sin equipo durante un tiempo al no poder no desvelar datos importantes. Todo apunta a que Budkowski se tomará un tiempo lejos del paddock pero con vistas a volver lo antes posible.