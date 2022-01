Alonso revela qué dos pilotos le mantuvieron enganchado a la F1 durante su retirada: "Me hacían encender la tele"

Fernando Alonso regresó el pasado año a la F1 firmando una gran temporada en la que incluso logró un podio en su vuelta al 'Gran Circo' con Alpine. Pero, pese a las dos temporadas de descanso, el español no dejó en ningún momento de estar pendiente de su competición favorita.

Especialmente gracias a dos pilotos en concreto que le mantuvieron enganchado a la F1: "Los que me hacían encender la tele", ha confesado, en declaraciones a la web oficial de la competición más importante del automovilismo.

Esos dos pilotos, revela Alonso, son George Russell y Max Verstappen, reciente campeón del mundo: "El que me impresionó más cuando estaba en casa viendo la televisión fue Russell. Me gustaba verle cómo se desenvolvía con el Williams. Y también me gustaba Max. Esos eran los dos que me hacían encender la tele", ha dicho.

Optimista para 2022

Fernando Alonso es optimista de cara a la nueva temporada, para la que llega con total confianza, seguro de que estará al 100% físicamente:

"Necesitamos un buen invierno, eso es seguro, necesito estar preparado o prepararme un poco mejor que el año pasado; el accidente de febrero con la bicicleta no ayudó el año pasado. Tenemos que ir a los test con un buen programa. Estoy seguro de que estaré al 100%. Hay que ver que el coche sea competitivo", ha explicado.

Algo que, tiene claro Alonso, depende de él y del resto del equipo: "Depende de nosotros hacer un buen coche. Ya no hay más excusas: si tenemos menos presupuesto o tenemos menos recursos o los rivales están usando dos túneles de viento... Ya no hay que hablar más de todas esas cosas, así que depende de nosotros", concluyó.