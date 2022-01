El Gobierno solicita a la Policía que investigue si Djokovic entró de manera ilegal en España

El Gobierno de España ha solicitado a la Policía, a través del Ministerio del Interior, que investigue si Novak Djokovic entró ilegalmente en España cuando acudió a Marbella a entrenarse los días 31 de diciembre y 2 y 3 de enero, según informa la Cadena Cope.

La normativa publicada en el BOE indica que "Solo pueden entrar en España residentes en Serbia que tengan certificado de vacunación completo o autorización especial", detalla la emisora, que revela que en ningún momento el número uno del mundo solicitó el permiso especial pertinente para acceder al país.

La investigación se centra, por tanto, en este trámite administrativo, necesario para los turistas no vacunados que deban acceder a España por algún motivo que ha de ser debidamente justificado.

Tras su paso por la ciudad malagueña, de la que Djokovic es habitual, el tenista acudió a Australia donde fue retenido en un hotel al negarse a aclarar si está o no vacunado contra la covid, y por tanto no cumplir las normas del torneo, lo que ha provocado todo el revuelo posterior que, por el momento, sigue sin esclarecerse por completo.

Su participación en el Open, aún en el aire

Djokovic está entrenándose para disputar el Open de Australia, que da comienzo este próximo lunes 17 de enero, aunque aún su caso está sobre la mesa y su expulsión del país no está descartada.

La polémica de su situación se ha agravado este miércoles con un nuevo comunicado del tenista, que ha admitido haber acudido a actos públicos a sabiendas de que estaba infectado de coronavirus:

"Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita".

Djokovic está en Australia a la espera de saber si podrá disputar el primer Grand Slam del año, en el que buscará renovar título y superar los 20 grandes torneos conquistados por Rafa Nadal y Roger Federer.