La árbitra Mukansanga hace historia en el fútbol africano: "Enorgulleciendo a las mujeres. Enorgulleciendo a África"

HISTORY! 🤩



Salima Rhadia MUKANSANGA becomes the 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗪𝗢𝗠𝗔𝗡 to 𝗘𝗩𝗘𝗥 officiate at the #TotalEnergiesAFCON.



Making Women proud.

