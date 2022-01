Cristina Gutiérrez, en riesgo de descalificación del Dakar 2022 por culpa del bluetooth

La etapa de descanso del Dakar 2022 tuvo un sobresalto serio en el equipo Red Bull off-road Junior Team, y en concreto en el lado de Cristina Gutiérrez. La burgalesa recibió un aviso de la FIA en forma de descalificación en suspensión (se le aplicará si vuelve a cometer una infracción) por violar el reglamento técnico del raid, aunque (en teoría) ella no sabía que estaba incurriendo en una trampa.

En concreto, Gutiérrez fue advertida porque el OT3-01 con el que compite en la categoría de prototipos ligeros llevaba un elemento ilegal: un sistema bluetooth. Según el artículo 9.1.2 de la normativa del Mundial de Cross-Country, el "sistema Bluetooth y similares, incluidas todas las formas de transmisión de datos, están prohibidos. Durante las secciones de competición, ni la transmisión ni la recepción de datos están autorizados”.

Fueron las inspecciones técnicas de la cuarta etapa las que descubrieron este elemento, que le ha costado un aviso serio de la FIA.

CRISTINA GUTIÉRREZ EN RIESGO DE SER DESCALIFICADA DEL #DAKAR2022



Tras el SS4, la organización encontró en las verificaciones que el sistema de intercomunicación tenía, por un error en el producto, bluetooth con posibilidad de conexión a móvil.

Si se repite, será descalificada pic.twitter.com/QMDl7ATOXH — Aldo G-P (@aldogp_) January 8, 2022

EL OT3-01 es un modelo que, como todos los coches (sean de este tipo de buggies o no), cuenta con varios suministradores de equipamiento. Basado en un vehículo que sí está disponible para su comercialización (no como el Audi QS R e-Tron), el prototipo que lleva Gutiérrez junto a su copiloto François Cazalet cuenta con elementos como el bluetooth, fabricado por Stilo. Este, para el modelo del Dakar, también.

Dado que Gutiérrez no sabía que lo tenía, el fabricante y el equipo tuvieron que demostrar ante la organización que no sabían que existía ese sistema de bluetooth y que, en cualquier caso estuvo desconectado de su teléfono móvil, por lo que no hubo posibilidad de que recibiera información extra (algo similar de lo que acusaron a Nasser Al-Attiyah y que recibió el mismo castigo que la española, una descalificación en suspensión).

Gutiérrez afronta la segunda semana del Dakar desde la tercera posición de la general en la clasificación de prototipos ligeros, que comanda Francisco 'Chaleco' López.