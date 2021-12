La vergonzosa explicación del presidente del Rayo Vallecano sobre la ausencia de médico en su equipo femenino

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, fue invitado a El Larguero, donde comentó diferentes aspectos de la actualidad del club, haciendo especial hincapié en el hecho de que el equipo femenino no cuenta con servicio médico durante sus partidos.

Las jugadoras del Rayo han tenido que ser atendidas por médicos y masajistas de los rivales durante partidos disputados recientemente. Esta situación ha resultado bastante polémica y la explicación del presidente de conjunto vallecano no ayuda precisamente a entender lo que suceda.

"El Rayo Vallecano tiene pasado, como me figuro, un control de riesgos laborales con una empresa de prevención y dice que no es necesaria la presencia de un médico en el banquillo", explica Martín Presa. "Cada uno puede llevar médico y nosotros no vamos a discriminar a unos futbolistas sobre otros o a unas futbolistas sobre otras porque ahora mismo está más de moda apoyar el futbol femenino. Nosotros tenemos que apoyar igual al benjamín que al cadete que al femenino y al primer equipo", continúa. "Tan importante es para nosotros la vida de una futbolista del primer equipo femenino como de un benjamín de la cantera".

Una justificación que suena ridícula, pero que todavía va más allá cuando el presidente del Rayo pretende buscar una relación social al asunto. "El primer equipo masculino lo lleva porque lo pone en el reglamento. En nuestra conciencia y en nuestra convicción, si tenemos que llevar a un médico en ese equipo tenemos que llevarlos en todos, y si lo llevamos en todos estamos desabasteciendo el sistema de salud pública porque no hay suficientes sanitarios", concluye.