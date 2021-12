Mbappé habla claro sobre su futuro: "En enero no iré al Real Madrid"

Kylian Mbappé termina contrato con el PSG este próximo 31 de diciembre y todos los focos están puestos en su posible futuro en el Real Madrid, con quien puede comenzar a negociar a partir del 1 de enero.

Pese a esta circunstancia, el propio Mbappé ha querido dejar claro que no tiene ninguna intención de abandonar el equipo parisino en el primer mes de 2022 y que "con toda seguridad" terminará allí la temporada.

"No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco", dijo, en una entrevista concedida a la CNN tras ganar el Globe Soccer Award.

La casualidad -y la repetición del sorteo- quiso que el cruce de octavos de final de la Champions para el Real Madrid fuera precisamente con el PSG, algo que pone un poco más de morbo al culebrón Mbappé y su posible futuro de blanco.

Sin embargo, el delantero únicamente piensa en ganar los dos partidos que se disputarán en febrero y marzo cuando, quizá, ya tenga incluso hablado su cambio al blanco:

"Es el momento más importante de la temporada. Por supuesto, queremos dar un paso adelante ahora. Hace dos años hicimos final, semifinal después, pero ahora queremos ganar la Champions", comentó.