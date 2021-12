Ecclestone enciende la mecha sobre el futuro de Hamilton y pone patas arriba la F1: "Se retira"

Explosivas declaraciones de Bernie Ecclestone, una de las voces autorizadas de la Fórmula 1 por su pasado como presidente y CEO, sobre el futuro de Lewis Hamilton en el Gran Circo. Pese a que la sensación transmitida y la opinión general era la de que el británico seguiría en 2022 para recuperar su título, el exmandatario no opina igual.

Unido al silencio y la desaparición pública de Hamilton, dejando de seguir absolutamente a todas las cuentas en redes sociales, las palabras de Ecclestone tras hablar con Anthony, padre del piloto, han inquietado a los aficionados del automovilismo.

"Hace un par de días hablé con su padre y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios... Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande, y le entiendo", aseguró de manera sorprendente el de 91 años en el diario suizo 'Bilck'.

Ecclestone, de hecho, mencionó el presunto objetivo que tendría el piloto entre manos, curiosamente, coincidiendo con unas recientes palabras de Fernando Alonso al ser preguntado por Hamilton. "Ahora, estando empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla su sueño y se convierta un emprendedor en la moda", considera.

Otro que recientemente comentó el futuro de Lewis Hamilton fue Carlos Sainz, que, en su caso, espera que continúe corriendo. "No sé lo que hará, ojalá que no se retire. Yo quiero seguir compitiendo con él, es de los mejores de la historia y quiero seguir compartiendo parrilla con él", opinó.