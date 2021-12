Chapuza en el sorteo de la Champions: lío con las bolas del United, el Villarreal y el Atlético: ¿se debe repetir?

La celebración del sorteo de octavos de final de la Champions League 2021/2022 ha acabado con polémica y, según los aficionados de los equipos afectados, se debería repetir.

Ocurrió cuando sacaron al rival del Villarreal. De todos los equipos, el Manchester United era uno de los que no le podía tocar, ya que fue uno de sus rivales en la fase de grupos. El encargado de meter las bolas en la urna incluyó la de los 'red devils'... y fue justo la que sacó Arshavin. Esta irregularidad obligó a Giorgio Marchetti, secretario general de la UEFA, a pedir que se repitiera ante la incredulidad de todos.

Al equipo de Emery le tocó el otro equipo de Manchester, el City.

El error en el sorteo al sacar la bola del rival del Villarreal. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yQEkliuFKz — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 13, 2021

El problema vino porque el comisario de la UEFA encargado de coger las bolas de los primeros clasificados metió siete y no seis de las ocho que debía: excepto Real Madrid y Manchester United, al Villarreal le podía tocar cualquiera de los otros. La fortuna hizo que le cayera, precisamente, este último.

El caos no acabó ahí y se vio afectado otro de los equipos españoles, el Atlético de Madrid. De nuevo el responsable de la UEFA se equivocó y retiró las bolas del Real Madrid y del Manchester United... cuando debería haber sacado la del Liverpool, que había sido rival de los colchoneros en la fase de grupos. El Atlético, de esta manera, se libró de enfrentarse al United, pero le cayó en gracia el Bayern de Múnich en un sorteo que, claramente, quedó manipulado de esta manera. En el caso del equipo de Old Trafford el resultado no ha sido mejor: les ha tocado el PSG.