Clemente atiza a El Chiringuito y Josep Pedrerol: "Es patético y muchos se preguntan si en periodismo se estudia la falta de respeto"

Javier Clemente no se cortó a la hora de hablar de El Chiringuito y Josep Pedrerol cuando se decidió a dar su opinión sobre el programa de Atresmedia a través de su cuenta personal de Twitter. El seleccionador de Libia catalogó el espacio televisivo como "patético" y explicó su punto de vista.

"Ver algunos programas por la noche no es aconsejable pues igual no puedes dormir de la vergüenza ajena. Eso me pasa con el Chiringuito y lo veo a la mañana. Qué vergüenza, no entiendo la prensa deportiva no diga nada. El programa consiste en más o menos 4 contra 4", publicó Clemente en Twitter.

"Ayer perdió el Barça y hablan más bien insultan se ríen mofan disfrutan los 4 del Madrid pero mañana les toca a los del Barça reírse y así semana tras semana . Algún día pasará algo algún aficionado se sentirá ofendido y hará algo, será culpa de su mala educación no de ellos", continuó analizando el exseleccionador español.

Pero no contento con esto, Clemente continuó repartiendo palos y se centró posteriormente en el presentador del programa, Josep Pedrerol. "Y para colmo su Director, empieza despotricando del entrenador luego de los anteriores luego busca culpables en la junta y al acabar ya va con los jugadores que no se les hace a ellos responsables. Un tío el Pedrerol que de fútbol sabe lo que sabe", comentó el técnico. "Eso si ha sacado Tic-Tac y Tic-Toc pero es patético y muchos se preguntan si en periodismo se estudia la falta de respeto y mala educación en hablar de otros profesionales. Menos mal en el programa hay 4-5 periodistas se libran de ser mal educados. LA MOFA DEL CHIRINGUITO", concluye.