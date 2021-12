El accidente que puede decidir el Mundial de Fórmula 1: así regaló Verstappen a Hamilton la pole de Arabia Saudí

Queda aún la carrera, pero el GP de Arabia Saudí se le ha complicado más de lo previsto a Max Verstappen y, en buena medida, ha sido por su culpa. El neerlandés perdió la pole frente a su gran rival, Lewis Hamilton, que además contará con la ayuda de Valtteri Bottas desde la segunda posición.

Ocurrió, como en las buenas películas de suspense, en la recta final de la sesión. Hamilton había hecho ya sus dos intentos de la Q3 y se había colocado con la pole provisional por apenas una décima sobre Verstappen, lo que obligaba al de Red Bull a apretar los dientes.

Y vaya si lo hizo: en el primer sector ya había batido el tiempo del heptacampeón por más de una décima, y en el segundo eran casi tres. Cuando el tiempo parcial del volante del neerlandés marcaba cuatro décimas de ventaja, el cruel destino mandó su pole al etéreo: se fue contra el muro. El enfado y la decepción con los que Verstappen se bajó del coche y se fue a boxes, tremendos y lógicos: sabe que ha perdido una oportunidad de oro.

Salir tercero es un escenario que, si bien no es definitivo, sí complica mucho el plan a Verstappen. De entrada, tendrá difícil cantar el alirón este domingo, ya que necesita ser como mínimo segundo y que Hamilton caiga muy atrás.

Pero sobre todo en este circuito será muy difícil adelantar, ya que es muy rápido. Los accidentes, como el que ha padecido este sábado, serán una constante el domingo previsiblemente. Es normal que estuviera notablemente decepcionado, mientras en Mercedes había fiesta. Ha sido la 103ª pole de Hamilton.

Fue una clasificación movida, más allá de este golpe de efecto, con varios incidentes: uno de ellos con Carlos Sainz como protagonista, que lamió el muro donde el viernes se estrelló su compañero Leclerc, y acabó cayendo en la Q2 con un pobre 15º tiempo.

No fue un buen día para los españoles. Fernando Alonso saldrá 13º tras una sesión en la que, simplemente, no podía controlar bien el coche. El asturiano se quejó de que perdía mucha carga aerodinámica y que tienen que entender por qué, ya no para este domingo, sino para la próxima semana en Abu Dhabi.