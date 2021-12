Vettel aporta su grano de arena por la igualdad en Arabia Saudí y organiza un evento de karting para mujeres

Sebastian Vettel ha aprovechado su estancia en Arabia Saudí para organizar un evento de karting para mujeres. El piloto alemán ha querido así apoyar al colectivo femenino y el trato recibido por parte de un país en el que no se le conceden los mismos derechos que al hombre. Entre otras cosas, las mujeres no podían conducir antes de 2017.

En el evento han participado ocho mujeres de diferentes edades, a las que el piloto de Aston Martin ha estado aconsejando y ofreciéndoles su punto de vista en aspectos relacionados con la conducción, pero también con el día a día.

"He organizado mi propio evento de karting hoy y hemos tenido a un grupo de ocho chicas y mujeres en la pista. He intentado comentarles algunas de mis experiencias tanto en la vida como en el circuito con el fin de aumentar su confianza", explicó Vettel. "Lo más importante para mí ha sido conocer a algunas de esas mujeres, ha sido un día muy inspirador y una gran forma de empezar este fin de semana de carreras. Eso es lo más importante para mí, hay que mirar la parte positiva".

Vettel no se cortó a la hora de hablar públicamente sobre la situación en Arabia Saudí, donde se disputará el GP de Arabia Saudí el próximo fin de semana. "Si miramos a Europa, hay muchas cosas que deberían mejorar pero lo positivo es que están cambiando algunas, y eso tiene mucho valor para esta gente. Para nosotros es complicado venir a un país y juzgar todo lo que pasa en dos días, pues no conocemos el entorno y a las personas de aquí", reflexionó. "En Arabia Saudí, únicamente desde 2017 es legal que las mujeres puedan conducir un coche y algunas de ellas son grandes aficionadas de la Fórmula 1. Otras no sabían nada del mundo de las carreras hasta hoy. Hemos tenido una buena mezcla de mujeres de diferentes entornos".