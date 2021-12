La exnovia de Kyrgios muestra los mensajes más agresivos del tenista: "Me estás diciendo que me suicide"

Nick Kyrgios vuelve al foco de la polémica tras los últimos mensajes que ha compartido su exnovia, Chiara Passari. El siempre polémico tenista suma a sus relaciones amorosas a la lista de víctimas de sus desprecios, donde ya estaban algunos de sus compañeros de profesión o aficionados al tenis con varias actuaciones desubicadas en la pista.

Passari ha compartido una serie de conversaciones que mantuvieron por chat y cuenta alguno de los sinsabores que le ha hecho pasar el australiano. Todo ello, para mostrar "el horrible ser humano que es", a través de las historias de su Instagram.

"No puedo olvidar la vez que me dejó tirada en mitad de Nueva York a las 4 de la madrugada y se llevó mi cartera y mi móvil. Se fue en un coche con una de sus ex a otro club, yo estaba completamente en 'shock'", comienza relatando Passari, que después revela que Kyrgios le echó la culpa. "Eres toda una victimista", le espeta el australiano.

Mensajes entre Nick Kyrgios y Chiara Passari IG: @chiarapassari

Sin embargo, esta no es la más grave, ya que en otra captura Kyrgios ironiza con que esta se suicide, "y no es la única vez que se lo sugirió". Passari le acusaba de "presumir con sus amigos de dormir con una stripper tres días después de romper su relación" y el tenista respondía con un contundente "hace dos años. No te suicides esta noche", en tono irónico.

"Cállate la boca y déjame en paz", seguía Kyrgios. "Me estás diciendo que me vaya a suicidar. ¿Esto es una broma para ti?", concluye la captura que compartió.

Mensajes entre Nick Kyrgios y Chiara Passari IG: @chiarapassari

Del mismo modo, Passari compartió una serie de mensajes del tenista a otra chica, la modelo Mary Vitinaros, con la que el tenista mantendría una relación a sus espaldas.