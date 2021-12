Vinicius se sincera: "Mi mejor amigo es Karim Benzema"

Vinicius se sinceró con DjMaRiiO en una entrevista para su canal de Youtube. El delantero del Real Madrid habló de su dulce momento actual, volvió la vista atrás a sus inicios blancos e incluso confesó quién era su mejor amigo en el vestuario.

"En el campo [mi mejor amigo es] Karim Benzema, porque estamos muy cerca y siempre buscamos la jugada. Y fuera del campo, Militao y Rodrygo, por ser brasileños, siempre estamos juntos. En el vestuario me río con Marcelo y Militao, son los dos impresionantes. Siempre estamos juntos", confesó el delantero. Además no dudó a la hora de describir a Benzema como jugador. "Es impresionante. Todo lo difícil lo hace fácil. Es una gran futbolista, me encanta jugar con él y quiero ayudar para que siga aquí mucho más tiempo y a hacer lo posible para que gane algún día el Balón de Oro".

Vinicius admitió que jugar en el Real Madrid siempre estuvo en su mente, desde bien pequeño. "Siempre fue mi sueño. Todos los niños en Brasil sueñan con jugar aquí, porque hubo muchos brasileños que triunfaron aquí y yo quiero hacer historia como ellos. Trabajamos para ello", explicó un 'Vini' que declaró sentirse cómodo con ola presión. "La llevo bien porque en Brasil jugaba en un equipo muy grande. Y mis padres y mi familia siempre me tranquilizan con eso, así que llevo bien la presión".

Sobre su buen momento de forma y su certera puntería de cara a portería, Vinicius no escondió su alegría. "Marcar en el Bernabéu es buenísimo, el campo siempre está lleno y marcar allí es el sueño de todos los niños. Siempre que marco es una sensación inexplicable. Quiero marcar muchos goles esta temporada para lograr grandes cosas". Además explicó el motivo por el que besa el escudo de su camiseta cuando anota. "Siempre lo hago porque la afición y el club me quieren mucho. Toda la gente que está aquí me quiere tanto, y yo hago todo lo posible para poner al Madrid donde tiene que estar".