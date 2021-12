El Piqué más personal se confiesa en El Hormiguero: el cuestionario de Trancas y Barrancas

La visita de Gerard Piqué a El Hormiguero finalizó con la presencia de Trancas y Barrancas poniendo a prueba al jugador del FC Barcelona. Las hormigas del programa hicieron un cuestionario de lo más variopinto al central, que no esquivó ninguna pregunta, como a lo largo de toda la entrevista con Pablo Motos.

Piqué habló del Real Madrid, de Florentino Pérez, del Mundial que ganó con España y de su primera Champions League con el Barça, además de confesar que el PSG nunca le ha tanteado y que da su opinión sobre las canciones de Shakira.

- Este año se ha ido todo el mundo al PSG. ¿A ti te ha llegado oferta?

- No.

- ¿Alguna vez has ayudado a componer alguna canción a Shakira?

- A componer no, pero sí que hay muchas veces que le digo si me gusta o no y, a partir de ahí, hace cambios.

- Puntúa a Vinicius del uno al diez.

- Esta temporada te diría que u nueve.

- ¿Qué te tendrían que ofrecer para que te fueras al Real Madrid?

- Es imposible. No hay nada. Es imposible. Prefiero morir antes que ir al Madrid.

- ¿Ganar el Mundial con España o ganar la Champions con el Barça?

- Ganar el Mundial con España, para mí, fue lo máximo porque era la primera vez en la historia que pasaba en este país. Creo que los 23 que formábamos parte de ese equipo pasaremos a la historia por ser los primeros que lo hicimos. Pero ganar la Champions con el Barça también, sobre todo la primera en Roma, que venía del Manchester United. Volver a casa y ese primer año ganar el triplete, para mí, también fue lo máximo. Yo lo pondría a la misma altura.

-¿Cuál es el máximo dinero que te has gastado en una chorrada?

- ¿Qué significa "una chorrada"?

- ¿Tienes el teléfono de Florentino Pérez?

- Si no lo ha cambiado, lo tenía, sí.

- ¿Te manda whatsapp o sólo llama?

- Mensaje de texto. Ahora hace años que no, pero en su momento, por un tema personal, sí.

- ¿Alguna vez le has dejado 'pasta' a un compañero que estaba empezando?

- Sí, sí, sí. No diré el nombre, pero sí. No sólo eso, por ejemplo, si tienes una casa o piso en alquiler y alguien lo necesita, pues le dejas que lo pruebe sin alquiler ni nada. Intentamos ayudar, claro que sí.