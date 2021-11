Stoner se despacha a gusto con Rossi: "Hablaba muy mal de mí, disfruté viéndole sufrir en Ducati"

Casey Stoner y Valentino Rossi protagonizaron una de las rivalidades modernas más sonadas en los últimos años en MotoGP. Varias declaraciones intercambiadas entre ellos y duelos memorables en la pista que quedan ya en la historia tras la retirada del australiano en 2012 y la reciente del italiano en este 2021.

En un documental de DAZN Italia, Stoner asegura que su relación con Valentino cambió en el momento en el que el australiano empezó a ganar: "Siempre fue amable conmigo hasta que me convertí en un rival".

A partir del primer campeonato conquistado por Stoner las cosas cambiaron y la tensión creció: "Le encantaba jugar con la mente", añade sobre el nueve veces campeón.

En 2011,. tras cuatro temporadas de roces, ambos cambiaron los papeles: Stoner se fue a Honda y Rossi ocupó su plaza en Ducati, donde las cosas no fueron bien para 'Il dottore'.

"Disfruté viéndole sufrir en Ducati. El hablaba muy mal de mí, hacía daño al equipo sobre todo. Dijo que cambiaría la moto para mejor cuando en realidad la empeoró", explica.

Stoner reconoce, sin embargo, que Rossi "fue el mejor `piloto a principios de los 200" ya que "hacía cosas que otros no podían hacer", pero no todo eran virtudes en el italiano.

"Cuando intentas jugar a estos juegos mentales con personas con las que no funcionan, al final solo te creas enemigos. Se aseguró de que me vieran como su enemigo, e hizo lo mismo con Márquez. A partir de ese momento ya no quise ser su amigo, ya no quise jugar limpio", insiste Stoner, que se reencontró con Rossi en la última carrera del Mundial de MotoGP de este año, la última para uno de los mejores de todos los tiempos.