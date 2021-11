El lío de los Mendy: Ferland y Edouard, hartos de que les confundan con Benjamin, encarcelado por violación

Ferland, Edouard y Benjamin Mendy tienen varias cosas en común. Los tres son futbolistas de élite, son franceses, tienen el mismo apellido (aunque no están relacionados familiarmente entre sí) y son de raza negra. Poco más comparten, aunque estos elementos han provocado una situación que gira entre lo cómico y lo trágico, si no fuera bastante grave.

Benjamin Mendy, el exfutbolista del Manchester City, está en prisión preventiva desde el mes de agosto. Está acusado de abuso sexual y violación, y su caso ha suscitado una enorme polémica en Gran Bretaña, donde jugaba hasta que su club le apartó, y en Francia, su país de origen. No es raro que cada poco salten noticias sobre él, como nuevas pruebas o cargos sobre los que tendrá que responder ante la justicia.

El problema es que muchas veces en esas noticias no aparece su foto, sino la de Ferland o la de Edouard. Podría entenderse como un fallo, pero tanto para el jugador del Real Madrid como para el del Chelsea es un síntoma del racismo imperante que aún campa en el mundo del fútbol.

El portero dijo basta en instagram, y luego le siguió el lateral. "Es triste que en 2021, tanto en Francia como en Inglaterra, algunos negros no tienen nombres ni caras distintas. Estos errores fotográficos parecen anecdóticos pero son altamente simbólicos. No es tan complicado diferenciar dos caras, sobre todo cuando visten camisetas distintas", se quejó Edouard, a lo que le siguió Ferland: "¡Gracias Edouard Mendy! ¡Estamos en 2021 ! ¡Paren! ¡Llevará tiempo pero acabarán respetándonos! ¡Guste o no!".

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 😔😔😔!



STOP 💪🏿🛑✋🏿



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non 😡😡😡! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021

Esta situación ha hecho que en algunos casos, los propios futbolistas hayan tenido problemas personales, ya que allegados suyos se han encontrado con acusaciones graves de violación o abuso en los medios cuando en realidad se refieren a Benjamin por este caso de homonimia, intencionado o no.