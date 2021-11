El palo de Daniel Brühl a Xavi en su aparición en 'El Hormiguero': "Me dijo que no viniera"

Daniel Brühl fue el último invitado de Pablo Motos en 'El Hormiguero', para hablar de su última película La puerta de al lado. El actor ha estado ligado al deporte desde que interpretase a Niki Lauda en la película Rush que revive la rivalidad del austriaco con James Hunt. También, al haber nacido en Barcelona, profesa un gran amor por el Barça, como le admitió el presentador.

Aprovechando la mediática situación por la que pasa el club, sobre todo en estos últimos tiempos de crisis, Motos aprovechó para preguntarle a su invitado por el equipo azulgrana y cómo ve el momento en el que se encuentran. Brühl, por su parte, contestó tirando de ironía haciendo referencia Xavi y bromeando con el presunto veto del entrenador a una entrevista de Piqué en el programa.

"Casi no vengo porque Xavi me dijo de no venir a 'El Hormiguero'", respondió, provocando las risas tanto del presentador como en el público. Recordamos que hace unos días, trascendió que Piqué canceló su aparición en el programa a petición de Xavi, como intento de restablecer la disciplina y el enfoque en lo deportivo en el equipo.

Sin embargo, el propio central, en una conversación con Ibai Llanos, dejó claro que esto no era cierto y que "Xavi no sabe ni que lo había cancelado", intentando zanjar la polémica.

Recogiendo el guante de Motos, que explicó que su socio, "muy del Barça", dice que "este año no se habla de fútbol", Brühl reconoció que la situación "está muy complicada", pero que "van a volver".