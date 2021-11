Un compañero de Hazard habla de su estado físico y revela una confesión del seleccionador: "No puede jugar dos partidos seguidos"

Eden Hazard vuelve a dar que hablar por culpa de su estado físico. Una comidilla que ha llegado ya incluso a la selección belga después de que el jugador recibiese el consentimiento de no tener que disputar el partido intrascendente contra Gales. Lo malo de todo esto es el motivo real por el que el madridista fue enviado a casa.

"Hazard no estaba lo suficientemente en forma como para jugar dos partidos seguidos, eso es lo que nos ha dicho Roberto Martínez", declaró Axel Witsel, mediocentro belga. Mala señal cuando se trata de un jugador supuestamente con mucha importancia en su selección.

Que el estado físico de Hazard no es precisamente el óptimo es algo que ya quedó patente en el primer partido de Bélgica en este último parón de selecciones. El jugador del Real Madrid ni siquiera llegó a disputar el encuentro del sábado ante Estonia al completo y fue sacado del césped en el minuto 62. Para colmo Hazard se quedó sin marcar.

Además, las lesiones también son un punto de debate alrededor de un Hazard que no ha sido bien tratado por las molestias físicas. "Eden tiene un historial de lesiones importante y ahora evita más contacto en su juego. Cuando llevas un pasado así, subconscientemente piensas en ello. Pero no es porque ya no regatea a cinco o seis hombres, que Eden no lo haga en más partidos. Ya no necesita hacer eso para hacer un buen partido. Ahora se mueve inteligentemente sobre el campo”, comentó su compañero de selección Christian Benteke.