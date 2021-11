El gol de Álvaro Morata ante Suecia, en el minuto 86 de partido, metió a España en el Mundial de Catar 2022. Un gol muy importante para el fútbol nacional y muy especial para el delantero, que había prometido una dedicación que finalmente pudo llevar a cabo.

La celebración de Morata fue por todo lo alto y contó con un broche de oro. El jugador español se dirigió al banquillo y recogió una pequeña estrella dorada que alzó al cielo. Un gesto que tenía un destinatario muy especial, Miguel Ángel, un niño malagueño enfermo que el propio jugador había conocido el día anterior gracias a la Fundación Pequeño Deseo. Dicha fundación intenta hacer realidad los sueños de niños con problemas de salud, simbolizados con esa estrella que Morata mostró tras su diana. Desde la cuenta oficial de Twitter de la selección española se acordaron también del pequeño: "Has sido nuestra estrella Miguel Ángel. Este gol es para ti".

Tras meter el gol, Morata se lo ha dedicado a Miguel Ángel, un niño de Málaga de la fundación Pequeño Deseo



Esta fundación busca animar a los niños enfermos cumpliendo sus deseos para hacerles más llevadera la enfermedad



Morata se había caído del once titular de Luis Enrique, pero entró en el terreno de juego en el minuto 59 y se quitó de encima viejos fantasmas de la Eurocopa, marcando en un Estadio de La Cartuja que durante el campeonato continental no dudó en sentenciarle con pitos e insultos cuando no definía.

"Necesitaba que nos clasificáramos para el Mundial y ganar", comentó Morata cuando se le preguntó por la importancia del gol ante Suecia. "Somos un gran grupo y nos merecemos estar en el Mundial". La clasificación de España llegó en el 50º partido internacional del delantero, que no pudo tener mejor regalo para sus 'bodas de oro' con la Selección. "Los hemos pasado juntos, y cuando sufrimos todos juntos es muy difícil que perdamos. Hemos trabajado mucho para lograr el objetivos, porque España tiene que estar en todos los Mundiales", confesó.