Sergio Llull explica por qué rechazó la NBA: "Yo estaba en el Real Madrid cuando las cosas no iban tan bien"

Jugar en la NBA es el sueño de cualquier jugador de baloncesto... o al menos eso dice el tópico. En los últimos tiempos ha habido varios casos de estrellas en sus ligas en Europa que han declinado las ofertas de Estados Unidos, incluso pese a tener condiciones para triunfar.

Uno de los casos más destacables en los últimos tiempos es el de Sergio Llull. El madridismo del escolta internacional le ha pesado más que la posibilidad de triunfar en América junto a LeBron James, Stephen Curry y compañía, y por eso rechazó las llamadas desde allí.

"Fue una decisión difícil porque la NBA es muy tentadora, pero pones todo en una balanza", explica Llull en 'Tablero de historias', una serie de DAZN. En este sentido, al jugador le pesó más su lealtad al club blanco. "Yo también estaba en el Real Madrid cuando las cosas no iban tan bien, cuando no conseguíamos títulos... He vivido esa parte más oscura y me apetecía seguir ganando títulos. A mí lo que me gusta es ganar. Y por eso tomé esa decisión", señala en una charla muy divertida junto a Rudy Fernández, uno de sus mejores socios.

El de Mahón tiene un palmarés envidiable en el Madrid: 2 Euroligas, 6 ligas ACB, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas de España y una Intercontinental.