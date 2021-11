Miquel Montoro da una lección sobre el bullying que recibió en el colegio: "Quien se ríe de ti es un cobarde"

Miquel Montoro, que saltó a la fama por el vídeo viral de los 'pilotes' y se convirtió en una auténtica sensación en YouTube y redes sociales, ha sido elegido por la Liga ACB para mandar u mensaje contra el bullying. "Es una cosa que no tiene que existir", asegura el joven.

"Yo siempre he estado así, grasito, gordito y se reían de mí por ser como yo era", confiesa Miquel. "A mí la Play y eso nunca me ha gustado. Yo siempre he sido de campo. ¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? Eso no es justo".

Montoro deja clara su postura contra el bullying. "Siempre he dicho una cosa: quien se ríe de ti es un cobarde, porque tiene que hacer eso para ser más que tú", comenta.

"Estamos en una generación en la que o eres lo más o no eres nadie", explica Miquel, que además hace una reflexión bastante importante. "¿Por qué quien hace bullying no es el que se va a otro cole? Es el afectado el que se va a otro cole, y eso no es justo".