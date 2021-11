Dani Rodríguez, del Mallorca, se juega una sanción de entre 4 y 12 partidos por un tuit contra los árbitros

El Comité de Competición de la RFEF ha abierto un expediente a Dani Rodríguez, centrocampista del Mallorca, por un polémico tuit después del partido entre su equipo y el Cádiz en el Nuevo Mirandilla de la jornada 12 de Primera.

El futbolista gallego no se mordió la lengua: "Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!!", escribió, junto a una foto en la que se le ve quejándose de una fuerte falta que recibió de Iza... que acabó sin castigo.

Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!! pic.twitter.com/y6qd9A2yam — Dani Rodriguez (@18danirodriguez) October 31, 2021

El enfado de Dani viene por cómo se produjo esa acción. El árbitro Pizarro Gómez pitó falta y roja directa en primera instancia por la patada de Iza, pero Mateu Lahoz, desde la sala del VAR, le advirtió que antes había una falta de Baba a Espino. El colegiado en el campo se acercó al videomarcador, comprobó esa falta, y anuló la roja. La conclusión fue que Iza se libró de castigo pese a la fortísima falta que había hecho sobre Dani. Luis García, el técnico mallorquinista, acabó expulsado por protestar esta acción.

Competición tomó nota de ese tuit y lo describió como "realización de conductas que eventualmente podrían ser constitutivas de una o más infracciones de las normas deportivas generales", lo que contraviene el artículo 100 del Código Disciplinario. "Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros", especifica el texto de la normativa.