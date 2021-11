Un boxeador denuncia haber sido atacado con ácido y muestra cómo le ha quedado la cara

Susto monumental en el boxeo que pudo acabar con tragedia después de que el kazajo Viktor Kotochigov sufriese un ataque con ácido que pudo costarle la vida. En un viaje a Inglaterra que realizó para entrenar para un combate en diciembre, intentó evitar un asalto en el apartamento que había alquilado y terminó con ingresado en el hospital.

El propio boxeador explicó en redes sociales cómo vivió lo ocurrido, de un incidente del cual no entiende el origen y reconoció que ahora solo viajará a entrenar en lugares que conoce.

"Escuché un ruido y noté que alguien estaba intentando forzar la cerradura. Me acerqué a la cocina en busca de un cuchillo pero no había. Entonces se abrió la puerta y empezó a entrar gente. Me levanto y voy a por ellos, pero en lugar de pelear conmigo, me tiran ácido. Caí dolorido y luego los asaltantes desaparecieron", cuenta en una publicación en Instagram en la que compartió sus cicatrices.

Fue su entrenador quien acudió inmediatamente a su llamada de socorro para llevarle al hospital, donde tuvo que estar varios días ingresado. "Lo primero que hice fue llamar a mi entrenador, que me llevó al hospital esa misma noche y me cuidó, por lo que le estoy muy agradecido. Pasé los siguientes días en el hospital con quemaduras y bajo la supervisión de los médicos", añadió.

"No tuve problemas con nadie y no tengo ni idea de por qué me pasó esto. Me di cuenta de una cosa: tengo que ir a entrenar a sitios que conozco", reflexionó el kazajo.

El boxeador de peso ligero tiene un registro de 12 victorias y 2 derrotas y se hizo con el título WBC International hasta octubre de 2020. Intentó hacerse con el título europeo de la WBO en su última pelea, pero terminó sucumbiendo.