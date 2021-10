La pregunta más surrealista a Ancelotti antes del Clásico: "¿Cuántos chicles se puede comer usted en un partido?"

Todos los entrenadores tienen sus peculiaridades a la hora de comportarse en los banquillos. Algunos son calmados, otros no paran de correr y dar instrucciones... y otros calman sus nervios como pueden. Cuando podían fumar, había algunos que parecían auténticas chimeneas, aunque posteriormente cambiaron esa costumbre por los chupachups (muy recordada es la imagen Johan Cruyff) o los chicles.

Este último caso es el de Carlo Ancelotti. El entrenador del Real Madrid suele llevar un paquete de caramelos o chicles en el bolsillo del que va echando mano de cuando en cuando para intentar contener la tensión.

Esta anécdota ha sido elevada a cuestión digna de preguntarle en la rueda de prensa previa al Clásico contra el FC Barcelona. La cara de Ancelotti cuando le cuestionaban al respecto era lo suficientemente elocuente porque no se esperaba semejante pregunta. "Durante los 90 minutos le vemos comer chicles todo el rato. No sé si en el partido de mañana va a comer más chicles, va a estar más nervioso y cuántos chicles se puede comer usted en un partido", le cuestionaron.

Ancelotti entendió bien por dónde iba el reportero, y respondió con una inesperada comparativa. "No lo sé porque no lo cuento. El único momento de mi vida en el que como chicle, habitualmente no lo hago. No sé cuántos. Mis sensaciones son las mismas en este tipo de partidos. La preocupación es normal, a veces el miedo es claro. El miedo es una sensación positiva: si no tienes miedo te enfrentas a un león pensando que es un gato", explicó, aunque luego relató que "la confianza es necesaria".

"Tengo un equipo fuerte con jugadores con mucha calidad, no solo técnica y física, y sobre todo mental", elogió el italiano para rematar la extraña cuestión.

No es la primera vez que los chicles de Ancelotti son dignos de mención. En el partido contra el Shakhtar, la reportera a pie de campo destacó "a modo anecdótico" que el entrenador llevaba en el momento de su conexión ocho chicles mascados.