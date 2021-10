A la luz más negligencias en el accidente mortal de Emiliano Sala: intereses económicos, sin licencia comercial...

El piloto acusado de ser el responsable del fatal accidente de avión en el que falleció el futbolista argentino Emiliano Sala pudo haber organizado el vuelo por "interés económico", según se ha asegurado en el Tribunal de la Corona de Cardiff, donde se le juzga.

David Henderson, de 67 años, está acusado de poner en peligro la seguridad del avión. El aeroplano que transportaba a Sala, de 28 años, y al piloto David Ibbotson, de 59, se estrelló a 22 millas náuticas al noroeste de Guernsey la noche del 21 de enero de 2019.

El abogado de la acusación, Martin Goudie, dijo al jurado que el caso involucraba dos vuelos, uno de Cardiff a Nantes el 19 de enero y un vuelo de regreso a la capital de Gales el 21 de enero.

"Estos vuelos no fueron operados ni organizados por el amor del señor Henderson hacia el señor Sala o hacia el Cardiff Football City Club. Se organizaron por interés económico, iba a recibir una buena cantidad de dinero a cambio de organizar y operar estos vuelos", señaló Goudie.

Henderson debía pilotar el avión monomotor Piper Malibu que transportaría al jugador entre Nantes y la capital de Gales, donde jugaría las próximas temporadas en el Cardiff City, entonces club de la Premier League. Sin embargo, se fue de vacaciones con su mujer a París desde la noche del 18 al 20 de enero.

Sin licencia para vuelos de este tipo

"Como resultado, se organizó todo para que David Ibbotson pilotara los vuelos. El señor Ibbotson no tenía una licencia de piloto comercial, su calificación para el tipo de avión N264DB había expirado en noviembre de 2018 y no era competente para volar con el clima con el que el señor Henderson sabía que podrían encontrarse los vuelos", afirmó el abogado.

Además, recordó que la aeronave "no estaba autorizada para tales vuelos". "Al utilizar además un piloto que no estaba preparado para completar los vuelos, no debe ignorarse que el señor Henderson actuó con negligencia o imprudentemente de una manera que puso en peligro al N264DB y a los ocupantes del mismo", señaló.

"No pretendemos sugerir que el señor Henderson no sabía lo que estaba haciendo o que no se preocupaba por la seguridad, ya que se realizó el mantenimiento necesario en la aeronave, pero ignoró ciertos requisitos cuando le convenía a él y a sus intereses comerciales", apuntó.

Este lunes, Henderson se declaró culpable de organizar el vuelo sin un permiso válido. Se ha seleccionado un jurado de siete hombres y cinco mujeres y el juicio, que se espera que dure dos semanas, se llevará a cabo ante el juez Foxton, del Tribunal Superior.